قصة مغامرة الطفل السعودي الذي غادر الرياض فقيراً وعاد إليها مليونيراً (فيديو)

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وثق الإعلامي المتخصص في معالم وبيوت الرياض القديمة، محمد الهمزاني، قصة الطفل الذي غادر الرياض بعمر 12 سنة فقيرا وعاد إليها مليونيرا، وسبب استدعائه من قبل الملك عبد العزيز بعد شراء مزرعة شقيقته.

واستضاف الهمزاني عبر قناته على “يوتيوب” علي ابن رجل الأعمال محمد بن سيار، والذي كشف أن والده غادر مع جده إلى الأحساء ورفض العودة نهائياً، مضيفاَ أنه عمل مع إحدى العوائل 4 سنوات ورفضوا منحه رواتبه.

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وأشار إلى أن والده ذهب إلى البحرين وعمل مع عائلة لمدة 4 سنوات، وكوّن رأس مال من رواتبه واشتغل في التجارة، مبينا أنه ذات مرة اشترى “تنك دهن” وتفأجا بأن التنك خربان، ومن ثم قامت الحرب العالمية الثانية وظلت بريطانيا تبحث عن الدهن لدهن البنادق وباعه لهم بـ 5 أضعاف السعر الذي اشتراه به.

وأضاف أن والده بعد عودته إلى المملكة اتجه إلى الاستثمار في العقار، وكانت البداية بشراء مزرعة من شقيقة الملك عبد العزيز بالأقساط بقيمة 300 ألف ريال، وعندما علم المؤسس بذلك استدعاه وطلب منه إلغاء البيعة لأنه لن يستطيع سداد المبلغ، ولكنه أصر على إتمامها.

وكشف أنه في عهد الملك سعود تم هدم منزله للمنفعة العامة وتعويضه بمبلغ كبير مكّنه من سداد أقساط المزرعة، وبعد تولي الملك فيصل الحكم كان يبحث عن أرض كبيرة لتوسعة المقابر التي دُفن فيها الملك عبد العزيز، ووقع الاختيار على أرضه الواقعة جنوب الرياض بالقرب من حي غبيرة وتم منحه مبلغاً كبيراً جداً.