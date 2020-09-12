سر استمرار العينة الإيجابية للمُتعافي من “كورونا” قرابة شهرين رغم شفائه.. مختص يوضح (فيديو)

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أجاب رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور علاء العلي، عن أبرز الأسئلة التي تخص المُتعافين من فيروس “كورونا”، مشيراً إلى أن المُتعافي يمكنه التبرع بالدم بعد مرور أسبوعين من شفائه.

وأوضح العلي خلال فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، أن استمرار العينة الإيجابية للمُتعافي من الفيروس لا يعني بالضرورة الإصابة، لكن تواصل العينات إلى شهر أو شهرين قد يكون ناتجاً عن جزيئات من الفيروس غير نشيطة أو ميتة.

ونصح العلي، المُتعافين باستمرار اتباع الاحترازات الوقائية لأنهم قد يكونون سبباً في إصابة الآخرين، مؤكداً عدم وجود إثبات علمي بأن المُتعافي يحصل على مناعة كاملة من الفيروس لذلك فإن الوقاية مهمة وضرورية.