︎ : .

ضبط مرور محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، قائد شاحنة كان يقود بتهور وسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسارات. ونوهت الإدارة العامة للمرور إلى أنه ستتم إحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد شاحنة يسير بتهور وسرعة عالية في الجبيل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.