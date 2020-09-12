شاب أدخله حـادث في غيبوبة يروي كيف كانت الحياة خلال فقدانه الوعي والذاكرة (فيديو)

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كشف شاب دخل في غيبوبة فترة من الزمن؛ جراء تعرّضه لحـادث سير يوم تخرجه في الجامعة، عن شكل الحياة التي عاشها خلال الغيبوبة.

وقال الشاب نواف، إن القصة بدأت مع إصابته في الجمجمة جراء الحادث، ما تسبب في دخوله بغيبوبة وإجراء عمليتين جراحيتين له في المخ فقد على إثرها جزءاً من ذاكرته.

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وأضاف خلال تقرير تلفزيوني بثته قناة “mbc”، أنه بدأ في الغيبوبة عالم آخر يوجد به أشخاص وأصوات كثيرة، كأنه عاد إلى العالم الطبيعي مجدداً.

ولفت إلى أنه شعر في الغيبوبة بأن جسده كامل وكل الأشياء كاملة، موضحاً أن الأمور اختلطت عليه بعد استيقاظه، كما فقد القراءة والكتابة والمشي وتعلمها من جديد مع الوقت.



