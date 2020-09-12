الأرصاد تنبه برياح سطحية وسحب رعدية على المدينة المنورة

تؤدي لتدني مستوى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، بمنطقة المدينة المنورة. وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات؛ العلا والعيص ووادي الفرع. Advertisements وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الحالة الجوية تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء. اقرأ أيضًا: «الحيزان» يتوقع اعتدالًا بدرجات الحرارة وهطول أمطار خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: سحب رعدية مُمطِرة اليوم على 6 مناطق

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