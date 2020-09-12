بالفيديو.. نقل مريض بالسمنة يزن 300 كجم إلى مستشفى في الرياض

تحت إشراف فريق متخصص من الصحة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن نقل مريض بالسمنة المفرطة من مستشفى إلى آخر. وذكرت صحة الرياض –عبر حسابها على تويتر- أن فريقًا متخصصًا في صحة الرياض، تمكن مؤخرًا من نقل مريض بالسمنة المفرطة يصل وزنه إلى حوالي (300 كجم) من مستشفى خاص إلى آخر. اقرأ أيضًا: 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الرياض

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