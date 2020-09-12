البدء في تنفيذ الدور الأخير من مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي

مخصص لإضافة قطار ترام
أوضح المهندس الاستشاري رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران، أنس صالح صيرفي، البدء في تنفيذ الدور الأخير من مشروع زيادة استيعابية المطاف، المخصص مستقبلًا لإمكانية إضافة ترام قطار خفيف على مسار دائري للطواف.
ونشر المهندس صيرفي –عبر حسابه على تويتر- صورًا للكعبة المشرفة والحرم المكي، قائلًا: «إشراقة يوم عمل جديد يشهد البدء في تنفيذ الدور الأخير من مشروع زيادة استيعابية المطاف المخصص مستقبلًا لإمكانية إضافة ترام قطار خفيف على مسار دائري للطواف».
وأضاف أن الدور الأخير من مشروع زيادة استيعابية المطاف يتصل بالتوسعة السعودية الثالثة عبر جسور مشاة على نفس المنسوب الدور الإضافي الأخير للمطاف.
وقال المهندس صيرفي: «عمل دؤوب وإتقان تامّ لحرم أكبر استيعابية وأكثر أمانًا بإخلاص العاملين وتوفيق رب العالمين».
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