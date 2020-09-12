السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1,007 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1,007 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه توفي مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,983.

// انتهى //

13:49ت م

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أبوظبي 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1,007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 78,849 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه توفي مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة .كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,983.// انتهى //13:49ت م0034

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