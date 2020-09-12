السعودية اليوم / جامعة الجوف تسجّل 20560 ساعة دراسية‏ خلال الأسبوع الثاني للعام الجامعي الحالي



سكاكا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

كشفت جامعة الجوف ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في إحصائية لها، ما تم إنجازه خلال الأسبوع الثاني للعام الجامعي 1442هـ، مشيرة إلى

تسجيل 20560 ساعة تعليمية إلكترونية وتقديم 6737 جلسة افتراضية، بلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 223171 وعدد الحاضرين الفرديين 106419 طالباً وطالبة.

وأوضحت الإحصائية أن النظام شهد خلال أسبوع تسجيل دخول نحو 113024مستخدماً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 5987 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 36903 تقييمات، وعدد الملفات المتاحة على النظام 5956 ملفاً.

وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة عدداً من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، حول كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد لطلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي؛ بهدف تعريفهم على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه والتمكين للوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات والتعرّف على أساليب التعلّم عن بُعد والفصول الافتراضية.

// انتهى //

13:24ت م

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