السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإندونسية في بيان لها أن البلاد سجلت 3806 حالات إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية حتى منتصف اليوم و106 حالات وفاة.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة 214 ألفا و746 والوفيات 8650 .

// انتهى //

13:20ت م

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جاكرتا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا بأكثر من 3000 حالة لليوم الخامس على التوالي، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك هذا الشهر.وأوضحت وزارة الصحة الإندونسية في بيان لها أن البلاد سجلت 3806 حالات إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية حتى منتصف اليوم و106 حالات وفاة.ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة 214 ألفا و746 والوفيات 8650 .// انتهى //13:20ت م0029

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