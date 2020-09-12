السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على ستة مقيمين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة نتيجة خلاف سابق بينهم



جدة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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12:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.