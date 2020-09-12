السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 969 إصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 9919 حالة وفاة و91537 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

12:39ت م

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بروكسل 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 969 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 9919 حالة وفاة و91537 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //12:39ت م0026

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