

الجبيل 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التعقيم والتطهير على نطاق واسع لأحياء وطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام، والحدائق، والمنتزهات، وأجهزة الصراف الآلي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أنه جرى تعقيم وتطهير ١٢٦٠ موقعاً، بمشاركة أكثر من 188 عاملاً، باستخدام 120 من السيارات والآليات، وزعت في أحياء المحافظة، أبرزها أجهزة الرش المقطورة على السيارات التي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير.

كما جرى تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، ومحال بيع الغاز والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، والسكن الخاص بعمال البلدية، وإلزام الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر مع المتابعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى//

11:51ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الجبيل تعقّم وتطهر 1260 موقعاً في مختلف الأماكن والأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.