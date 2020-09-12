

موسكو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 5488 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان له إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 18484 وفاة و1057362 إصابة بالفيروس التاجي.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5428 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 873535.

// انتهى //

11:37ت م

0020



موسكو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 5488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان له إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 18484 وفاة و1057362 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5428 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 873535.// انتهى //11:37ت م0020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 5488 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.