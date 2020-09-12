

برلين 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل خمس حالات وفاة و1630 إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 9347 حالة والإصابات إلى 258480.

// انتهى //

11:28ت م

0018



برلين 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل خمس حالات وفاة و1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 9347 حالة والإصابات إلى 258480.// انتهى //11:28ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.