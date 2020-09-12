السعودية اليوم / السودان تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 72 ساعة الماضية، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 470 حالة، بينها 834 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و731 شخصا.

// انتهى //

11:25ت م

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الخرطوم 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 72 ساعة الماضية، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 470 حالة، بينها 834 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و731 شخصا.// انتهى //11:25ت م0017

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