السعودية اليوم / الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين في محافظة الجوف



عدن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

سيطرت قوات من الجيش اليمني، على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع تم إثر عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المدعومة من إيران وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وأضاف المصدر، وفقا لموقع "سبتمبر" الحكومي، أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول مليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها المليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق استراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان.

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11:22ت م

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