القبض على 6 باكستانيين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف الغامدي أنه تبين أن المشاجرة كانت نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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