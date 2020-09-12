الإمارات تسجل 1007 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد الزيادة في أعداد الإصابة في الإمارات هي أعلى زيادة يومية للإصابات حتى الآن.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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