القمر يتعامد على الكعبة ويقترن بالزهرة الاثنين المقبل

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

تشهد سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق شمس الاثنين 14 سبتمبر، التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة 2020، حيث يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً ( 06:33:54 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتراً.

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وقال مدير الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد آل زاهرة: “عملياً تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة، كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية”.

هذا وتشهد سماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 14 سبتمبر 2020 ببضع ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة -الملقب برمز الحب والجمال- بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة، كما يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي. وأوضح مدير الجمعية الفلكية بجدة أن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل. وأضاف: “عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظراً لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب، فإن حجم قرصه الظاهري أصبح أصغر، نظرا لابتعاده عن الأرض، وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجياً، حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021.

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