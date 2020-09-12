نائب أمير حائل يستجيب لدعوة شاب لحضور افتتاح الفود

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - حائل

استجاب نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أمس الجمعة، لدعوة شاب من ذوي الإعاقة لحضور افتتاح “الفود ترك” الخاص به.

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وأظهرت مجموعة من الصور لحظة وصول الأمير إلى الموقع وسط ترحيب من قبل الشاب عبدالله، الذي عبّر عن فرحته وسعادته الكبيرة بمشاركة الأمير له بالافتتاح.

وكان الأمير فيصل قد وجه بسرعة إيصال الكهرباء للفود ترك الخاص بالشاب عبدالله، وذلك استجابة لرغبته، ليبدأ في ممارسة نشاطه.

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