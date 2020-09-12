- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أسفرت جهود بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، تعقيم وتطهير ١٢٦٠ موقعاً، بمشاركة أكثر من 188 عاملاً، وباستخدام 120 من السيارات والآليات.
جاء ذلك في إطار حملات التعقيم والتطهير المنفّذة على نطاق واسع للأحياء والطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام، والحدائق، والمتنزهات، وأجهزة الصرّاف الآلي.
وقال رئيس البلدية المهندس نايف الدويش: تم استخدام أجهزة الرش المقطورة على السيارات التي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير.
وأضاف: تم تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، ومحال بيع الغاز والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، والسكن الخاص بعمال البلدية، وإلزام الشركات والمؤسسات التي تنفّذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر مع المتابعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.بلدية محافظة الجبيل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 12:46 PM
بمشاركة أكثر من 188 عاملاً وباستخدام 120 سيارة وآلية
أسفرت جهود بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، تعقيم وتطهير ١٢٦٠ موقعاً، بمشاركة أكثر من 188 عاملاً، وباستخدام 120 من السيارات والآليات.
جاء ذلك في إطار حملات التعقيم والتطهير المنفّذة على نطاق واسع للأحياء والطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام، والحدائق، والمتنزهات، وأجهزة الصرّاف الآلي.
وقال رئيس البلدية المهندس نايف الدويش: تم استخدام أجهزة الرش المقطورة على السيارات التي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير.
وأضاف: تم تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، ومحال بيع الغاز والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، والسكن الخاص بعمال البلدية، وإلزام الشركات والمؤسسات التي تنفّذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر مع المتابعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
، بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.