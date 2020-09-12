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سيطرت قوات من الجيش اليمني، على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع تمت بعد عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.
وأضاف المصدر، وفقاً لموقع "سبتمبر" الحكومي، أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.
وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحرّرت منطقة شهلا وصحراء النضود- شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبّدت فيها الميليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق إستراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 12:03 PM
عملية نوعية انتهت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران
سيطرت قوات من الجيش اليمني، على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع تمت بعد عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.
وأضاف المصدر، وفقاً لموقع "سبتمبر" الحكومي، أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.
وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحرّرت منطقة شهلا وصحراء النضود- شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبّدت فيها الميليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق إستراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان.
، الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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