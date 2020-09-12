تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم السبت

السبت 12 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم السبت بشكل طفيف، بالتوازي مع انخفاض ملحوظ لأسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية بسبب انتعاش الدولار.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 234.12 ريال (62.41 دولار) مقارنة بنحو 234.31 ريال (62.550 دولار) أمس الجمعة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 204.86 ريال (54.61 دولار)، مقارنة بنحو 204.98 ريال (54.66 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 175.59 ريال (46.81 دولار) مقارنة بنحو 176.06 ريال (46.95 دولار) أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب 7281 ريالا (1941 دولارا) مقارنة بنحو 7301.25 ريال (1947 دولارا) أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1639 ريال (437.28 دولار) مقارنة بنحو 1643.19 ريال (438.18 دولار)، أمس.

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وعالميا، هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة مع انتعاش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1941 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول عند 1965.94 دولار أمس الخميس.

والذهب مرتفع 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.

وأضافت "تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل إيجابية".

وحومت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل ويلقي بظلال من الشك على الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفعت أسعار الذهب 28% منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.