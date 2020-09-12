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الجوازات السعودية تكشف حقيقة فتح المطارات الدولية بعد اليوم الوطني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

نفت المديرية العامة للجوازات السعودية  الجمعة، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين الأجانب بعد انتهاء الاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق الأربعاء المقبل.

 

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أنه تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، على الجميع أن يحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية.

 

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس المستجد (كوفيد-19) في المملكة، مسجلة 687 إصابة بعد أن سجلت أمس 775 حالة.   

 

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها،  الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 324 ألفا و407 حالات مؤكدة، تعافي منهم 300933 حالة بنسبة وصلت إلى 93 %.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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