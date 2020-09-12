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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تكشف حقيقة فتح المطارات الدولية بعد اليوم الوطني والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
نفت المديرية العامة للجوازات السعودية الجمعة، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين الأجانب بعد انتهاء الاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق الأربعاء المقبل.
وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أنه تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، على الجميع أن يحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، مسجلة 687 إصابة بعد أن سجلت أمس 775 حالة.
وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 324 ألفا و407 حالات مؤكدة، تعافي منهم 300933 حالة بنسبة وصلت إلى 93 %.
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