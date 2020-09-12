إيران تنفذ حكم الإعدام بحق لاعب المصارعة نويد أفكاري

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أن السلطات الإيرانية نفذت، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق لاعب المصارعة نويد أفكاري رغم تحذيرات حقوقية.

وكان التليفزيون الإيراني الرسمي، قد بث قبل أيام تسجيلاً مصوراً يوثق اعتراف بطل المصارعة، الذي يواجه حُكمين بالإعدام، بتهمة قتل حارس أمن بشركة مياه خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018.‏

وعرض التليفزيون ما بدا أنها اعترافات مكتوبة للمصارع نويد أفكاري، لكن أفكاري قال في تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إنه أُكرِه على التوقيع على هذه الوثائق.

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وقال حسن يونسي، محامي أفكاري: إنه لا يوجد دليل واضح يثبت أن موكله مذنب.

وأضاف على “تويتر”: “ليست هناك صورة لحظة وقوع الجريمة.. الفيديو المزعوم يعود إلى ما قبل واقعة القتل بساعة”.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حُكمي إعدام صدرا بحق أفكاري الذي أدين بطعن الحارس حتى الموت وتهم أخرى، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.

وجاءت واقعة القتل خلال أحد أسوأ الاضطرابات التي وقعت في البلاد على مدى عقد بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأثارت قضية المصارع نويد أفكاري استياء إيرانيين وجماعات حقوق الإنسان، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الخميس، إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في أفكاري البالغ من العمر 27 عاماً.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة “العدالة من أجل إيران”، ومقرها لندن، في تقرير في يونيو، إن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بثت ما يزيد على 355 اعترافاً بالإكراه في العقد الماضي، ويرفض المسؤولون الإيرانيون مثل هذه الاتهامات.



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