التشهير بـ مواطن ومواطنة وتغريمهما 350 ألف ريال بتهمة التستر

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهّرت وزارة التجارة اليوم السبت، بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية؛ خالفوا نظام مكافحة التستر وتمكين المقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة، تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلتين باسم متابعات الخليج 365 والمواطنة.

Advertisements

وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بفرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر للمواطن المتستر والمقيم، إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما.

كما تضمن الحكم، شطب السجلات التجارية، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

شارك الخبر







