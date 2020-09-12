أهالي ثلوث المنظر يشتكون من تجمع مياه الأمطار بحديقة المركز

2020-09-12

متابعات الخليج 365 _ احمد الشهري _ ثلوث المنظر

اشتكى عدد من أهالي مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق من تجمع مياه الأمطار في عدد من المواقع في حديقة المركز وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المركز.

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وأوضح عدد من المواطنين أن تجمع مياه الأمطار في هذه الحديقة قد يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة ومصدر للحشرات.

وطالب الأهالي من الجهات المختصة بضرورة العمل على شفط هذه المياه وعمل تصريف لها ووضع الحلول التي تكفل عدم تجمعها.

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