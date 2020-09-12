فيديو.. المرور يوضح حقيقة تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله حول إمكانية تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط.

ونفت إدارة المرور، إمكانية تسديد قيمة المخالفات المرورية بالتقسيط، لافتة إلى أنه يمكن سداد قيمة المخالفات كل على حدة، وذلك في حال تعددها.

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وأشار المرور إلى أنه في حال عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل عام.

في سياق متصل، توفر منصة أبشر العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين ومن بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق متنوعة كاستخدام رقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة الخاص بالمركبة وغيرها.

واهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.

الاستعلام عن المخالفات

الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.

الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك. ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.

بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.

سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.

يقدم لك الموقع العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالمخالفة مثل المكان الذي وقعت به أو ووقت حدوثها والكثير من الأمور التي تتعلق بها.



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