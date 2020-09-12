، هل تشعر بالكسل أثناء الدراسة وتريد الإنجاز؟.. إليك الحل في دقيقتين ،

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أفادت دراسة جديدة بأن ممارسة التمارين الرياضية لمدة دقيقتين فقط تساعد على التخلص من الكسل في أثناء الدراسة.
وحلل باحثون في جامعة يونشوبينغ بالسويد 13 دراسة تناولت تأثيرات التمارين الرياضية على الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاماً، وأجريت هذه الدراسات بين 2009 - 2019، بحسبما أوردت شبكة "سي إن إن"، الجمعة.
وخلص هؤلاء إلى أن ممارسة الرياضة بين دقيقتين وساعة كاملة، في تمارين مثل الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، تحسّن وظائف التعلُّم والذاكرة لدى البالغين.
ولاحظ الباحثون، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن ممارسة التمارين بين كثافة متوسطة إلى كبيرة، حتى ولو كانت لمدة 120 ثانية فقط، تؤدي إلى تعزيز ذاكرة التعلُّم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز.
وأكدوا أن هناك صلة وثيقة بين التمارين البدنية والقدرة على التعلم.. ومع ذلك، شدد الباحثون السويديون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الإستراتيجية المثلى للتمارين.
وتظهر المراجعة المنهجية للدراسات السابقة، أن التمارين الرياضية قبل الترميز تؤدي إلى تحسين وظائف التعلُّم.. وعرّف الباحثون الترميز بأنه المرحلة الأولى من عملية تخزين المعلومات في الذاكرة، وهي مرحلة معالجة المعلومات.
وتعد هذه ليست الدراسة الأولى التي تظهر فوائد التمارين الرياضية على عافية الإنسان.. ففي مايو الماضي، قالت دراسة نُشرت في مجلة علمية أميركية، وتناولت أشخاصاً معدل أعمارهم 66 عاماً، إن التمارين المنتظمة يمكنها أن تحسّن مهارات التفكير واللفظ.ممارسة التمارين الرياضية
هل تشعر بالكسل أثناء الدراسة وتريد الإنجاز؟.. إليك الحل في دقيقتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-12
أفادت دراسة جديدة بأن ممارسة التمارين الرياضية لمدة دقيقتين فقط تساعد على التخلص من الكسل في أثناء الدراسة.
وحلل باحثون في جامعة يونشوبينغ بالسويد 13 دراسة تناولت تأثيرات التمارين الرياضية على الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاماً، وأجريت هذه الدراسات بين 2009 - 2019، بحسبما أوردت شبكة "سي إن إن"، الجمعة.
وخلص هؤلاء إلى أن ممارسة الرياضة بين دقيقتين وساعة كاملة، في تمارين مثل الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، تحسّن وظائف التعلُّم والذاكرة لدى البالغين.
ولاحظ الباحثون، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن ممارسة التمارين بين كثافة متوسطة إلى كبيرة، حتى ولو كانت لمدة 120 ثانية فقط، تؤدي إلى تعزيز ذاكرة التعلُّم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز.
وأكدوا أن هناك صلة وثيقة بين التمارين البدنية والقدرة على التعلم.. ومع ذلك، شدد الباحثون السويديون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الإستراتيجية المثلى للتمارين.
وتظهر المراجعة المنهجية للدراسات السابقة، أن التمارين الرياضية قبل الترميز تؤدي إلى تحسين وظائف التعلُّم.. وعرّف الباحثون الترميز بأنه المرحلة الأولى من عملية تخزين المعلومات في الذاكرة، وهي مرحلة معالجة المعلومات.
وتعد هذه ليست الدراسة الأولى التي تظهر فوائد التمارين الرياضية على عافية الإنسان.. ففي مايو الماضي، قالت دراسة نُشرت في مجلة علمية أميركية، وتناولت أشخاصاً معدل أعمارهم 66 عاماً، إن التمارين المنتظمة يمكنها أن تحسّن مهارات التفكير واللفظ.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
11:07 AM
خطوات بسيطة تعزّز ذاكرة التعلُّم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز
أفادت دراسة جديدة بأن ممارسة التمارين الرياضية لمدة دقيقتين فقط تساعد على التخلص من الكسل في أثناء الدراسة.
وحلل باحثون في جامعة يونشوبينغ بالسويد 13 دراسة تناولت تأثيرات التمارين الرياضية على الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاماً، وأجريت هذه الدراسات بين 2009 - 2019، بحسبما أوردت شبكة "سي إن إن"، الجمعة.
وخلص هؤلاء إلى أن ممارسة الرياضة بين دقيقتين وساعة كاملة، في تمارين مثل الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، تحسّن وظائف التعلُّم والذاكرة لدى البالغين.
ولاحظ الباحثون، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن ممارسة التمارين بين كثافة متوسطة إلى كبيرة، حتى ولو كانت لمدة 120 ثانية فقط، تؤدي إلى تعزيز ذاكرة التعلُّم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز.
وأكدوا أن هناك صلة وثيقة بين التمارين البدنية والقدرة على التعلم.. ومع ذلك، شدد الباحثون السويديون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الإستراتيجية المثلى للتمارين.
وتظهر المراجعة المنهجية للدراسات السابقة، أن التمارين الرياضية قبل الترميز تؤدي إلى تحسين وظائف التعلُّم.. وعرّف الباحثون الترميز بأنه المرحلة الأولى من عملية تخزين المعلومات في الذاكرة، وهي مرحلة معالجة المعلومات.
وتعد هذه ليست الدراسة الأولى التي تظهر فوائد التمارين الرياضية على عافية الإنسان.. ففي مايو الماضي، قالت دراسة نُشرت في مجلة علمية أميركية، وتناولت أشخاصاً معدل أعمارهم 66 عاماً، إن التمارين المنتظمة يمكنها أن تحسّن مهارات التفكير واللفظ.
، هل تشعر بالكسل أثناء الدراسة وتريد الإنجاز؟.. إليك الحل في دقيقتين ،
المصدر : الخليج 365
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