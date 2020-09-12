، روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": سيتم تنظيم تلقيح المواطنين خاصة الفئات الأكثر عُرضة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته، اليوم السبت، وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 من أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.روسيا اللقاح الروسي سبوتنيك V