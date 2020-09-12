محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 6.381.013 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 191353 حالة وفاة.الولايات المتحدة الأمريكية فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة: 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-12 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 6.381.013 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 191353 حالة وفاة. Advertisements 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 10:31 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 6.381.013 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 191353 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة: 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: 37451 إصابة مؤكدة و1091 حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.