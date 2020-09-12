محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.البرازيل فيروس كورونا الجديد كورونا في البرازيل: 874 حالة وفاة و43718 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-12 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. Advertisements وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات. 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 10:26 AM إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164 إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات. ، كورونا في البرازيل: 874 حالة وفاة و43718 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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