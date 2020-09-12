، بالصور.. رعاية تكللتها عناية سعودية و3 أسماء.. عند "مسجد الدرع" توقف النبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقع بين المدينة وجبل أُحد على الطريق الشرقي مع الحرة وقرب "المستراح"

يعد "مسجد الدرع" من المساجد الأثرية في المدينة المنوّرة، وهو المسجد الذي توقف فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أثناء خروجه لغزوة أُحد ويُعرف أيضاً بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عدوة الطريق، ولكن سُمي بـ"الدرع"، حيث خلع فيه الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم- درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشتركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أُحد.

‎ويقع "مسجد الدرع" بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقي مع الحرة وبالقرب من "مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة" الذي استراح فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أثناء عودته من غزوة أُحد.

‎وعلى امتداد التاريخ الإسلامي طالت الرعاية المسجد وصولاً للعهد السعودي، حيث تمّت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.

مسجد الدرع المدينة المنوّرة