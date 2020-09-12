بالفيديو.. موعد تعامد القمر على الكعبة للمرة الرابعة خلال 2020

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت الجمعية الفلكية بجدة حدوث ظاهرتين فلكيتين في سماء المملكة يوم الإثنين المقبل وهما تعامد القمر على الكعبة المشرفة بعد ساعات من شروق الشمس .
ويعد هذا التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة خلال عام 2020 ، أما الحدث الآخر فهو اقتران قمر نهاية الشهر مع كوكب الزهرة ، وفقاً لـ "الإخبارية " .
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