شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موعد تعامد القمر على الكعبة للمرة الرابعة خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة حدوث ظاهرتين فلكيتين في سماء المملكة يوم الإثنين المقبل وهما تعامد القمر على الكعبة المشرفة بعد ساعات من شروق الشمس .

ويعد هذا التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة خلال عام 2020 ، أما الحدث الآخر فهو اقتران قمر نهاية الشهر مع كوكب الزهرة ، وفقاً لـ "الإخبارية " .