شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "أمانة الرياض" تعتزم تنفيذ 3 تقاطعات جديدة جنوب العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض، أمس الجمعة، عن إنجاز دراسات تصميميّة لـ3 تقاطعات في أحياء جنوب العاصمة. أعلنت أمانة منطقة الرياض، أمس الجمعة، عن إنجاز دراسات تصميميّة لـ3 تقاطعات في أحياء جنوب العاصمة. وأوضحت أمانة الرياض، أن أبرزها التقاطع الواقع بين حيّي الفواز وأحد،‏ فيما ذلك يأتي ارتقاءً بكفاءة الحركة المروريّة. Advertisements

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