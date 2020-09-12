بالفيديو.. «المرور» يطيح بقائد شحنة متهور يقود بسرعة جنونية بالجبيل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح رجال المرور بمحافظة الجبيل في ضبط قائد شاحنة متهور على أحد الطرق السريعة بعد ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر . نجح رجال المرور بمحافظة الجبيل في ضبط قائد شاحنة متهور على أحد الطرق السريعة بعد ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر . وأظهر مقطع فيديو جانب من عدم إلتزامه بالمسارات وقيادته بسرعة عالية ، وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات .

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