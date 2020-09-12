عطل عام في سناب شات

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تعطل تطبيق سناب شات مساء أمس الجمعة، عند جميع المستخدمين.

وقال المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد عبر تويتر: سناب شات حاليًّا متعطل عند الأغلب، والعطل عام، وقريبًا يحلونها.

وتفاجأ مستخدمو التطبيق بتعطل الموقع دون معرفة الأسباب، ولم توضح إدارة سناب شات حتى كتابة الخبر، أسباب التوقف المُفاجئ، ومتى سيعود للعمل مُجددًا.





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