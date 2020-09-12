ما هي سرعات الإنترنت التي تحتاجها للعب في PS4 عبر الإنترنت؟

︎ :

.



يمكنك الابتعاد عن بعض سرعات الإنترنت البطيئة عندما تود اللعب بجهاز PS4، حيث إن حوالي 3 ميجابت في الثانية للتنزيل، وسرعة تحميل تبلغ 1 ميجابت في الثانية ستفي بالغرض، ولكن يجب أن يكون اختبار (ping) أقل من 150 ميلي/ الثانية.

عندما يتعلق الأمر بممارسة الألعاب عبر الإنترنت، فإن اتصالك عبر الإنترنت مهم للغاية، فلا يجب أن يكون آمنًا فحسب، بل يجب أن يكون سريعًا أيضًا، خاصة عندما تلعب بجهاز مثل PS4 الرائع، حيث تختلف سرعات الإنترنت حسب المزود، ولكن لا يزال بإمكان اللاعبين البحث عن شيئين للتأكد من أنهم يلعبون بأفضل السرعات الممكنة.

إذا كان أي منكم لاعبًا من خلال جهاز الحاسب بالإضافة إلى لاعبين بوحدة التحكم، فستعرف أن معظم الألعاب تحتوي على قائمة متطلبات لنظام الحد الأدنى، وفي هذه القائمة الحد الأدنى لسرعة الاتصال هي التي تقوم بتشغيل خدمات اللعبة عبر الإنترنت.

Advertisements

تختلف الألعاب في PS4 قليلاً، حيث إن وحدة التحكم نفسها لديها بالفعل الحد الأدنى من المتطلبات، ويجب أن تفي جميع الألعاب بهذا الحد الأدنى للسماح به على منصة PS4، والخبر المفرح أن الحد الأدنى من متطلبات (Sony) منخفض جدًا.

كل ما تحتاجه هو سرعة تنزيل تبلغ 3 ميجابت في الثانية،وسرعة تحميل تبلغ 1 ميجابت في الثانية فقط. ووفقًا لمعايير اليوم، يعد هذا منخفضًا للغاية – يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة الآن 19 ميجابت في الثانية – لذا يجب أن تعمل أي لعبة بشكل جيد، ومع ذلك، في حين أن السرعة عامل مهم عندما يتعلق الأمر باللعب عبر الإنترنت، فإن (ping) هي المشكلة الحقيقية التي يجب التركيز عليها.

ping مهم للغاية مع منصة PS4:

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، فإن (ping) هو الوقت الذي تستغرقه حزمة المعلومات الخاصة بك للانتقال إلى الخادم والعودة إليك، ويتم قياسه بالميلي ثانية، وعندما تلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، يساعد اختبار (ping) في تحديد مدى جودة لعبك.

إذا كان اختبار (ping) مرتفعًا جدًا – أكثر من 150 ميلي/ الثانية على سبيل المثال – ستبدأ برؤية زملائك في الفريق وأعدائك يرتدون حول الشاشة، أو الأسوأ من ذلك يقتلونك بينما لا يمكنك حتى رؤيتهم. وغالبًا ما يكون هذا هو المكان الذي سيبدأ فيه اللاعبون بالشكوى من التأخر أو الاقتحام أو الخروج من الأشياء أثناء اللعب عبر الإنترنت. حيث يعد الحفاظ على مستوى (ping) منخفضًا جزءًا مهمًا من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت، وسيبدأ باستهلاك كل أفكارك إذا لم تقم بإصلاحه مبكرًا.

