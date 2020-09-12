خرائط جوجل.. كيفية التحقق من حركة المرور من حولك

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يعد تطبيق خرائط جوجل أحد أكثر التطبيقات شهرة في العالم، فهو يعمل بشكل جيد للغاية، ومع ذلك، لا يسهل العثور على كل ميزة في التطبيق، حيث يتيح لك التطبيق رؤية مستويات حركة المرور من حولك، ولكن هذه الميزة مخفية إلى حد ما.

في العديد من المدن، ستعرض جوجل مستويات حركة المرور الحالية باستخدام نظام مرمز بالألوان – يمثل اللون الأخضر حركة المرور الخفيفة والأصفر الحركة المتوسطة والبرتقالي الحركة الكثيفة، أما اللون الأحمر فيمثل مستويات شديدة الازدحام من حركة المرور.

بينما سترى حركة المرور على طول الطريق مخططة تلقائيًا عندما تقوم برحلة بالسيارة إلى وجهة معينة، فإن هذا الرمز اللوني لا يمتد إلى الشوارع غير الموجودة على مسارك، ولكن هناك تراكب متاح في خرائط جوجل يتيح رؤية مستويات حركة المرور هذه في كل مكان.

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كيفية التحقق من حركة المرور في تطبيق خرائط جوجل باستخدام الهواتف الذكية:

قم بتشغيل تطبيق خرائط جوجل في هاتفك الذكي.

اضغط على أيقونة التراكب – إنها على شكل كومة من المربعات، ويمكن العثور عليها بالقرب من أعلى الجهة اليمنى من الخريطة أسفل الروابط السريعة.

في قسم (تفاصيل الخريطة) في النافذة المنبثقة،انقر على (حركة المرور).

سيظهر تراكب حركة المرور؛ وستظهر أي طرق تحتوي على معلومات عن حركة المرور مرمزة بالألوان – الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر للإشارة إلى زيادة مستويات حركة المرور – وإذا كنت لا ترى أي شيء، فإن بيانات حركة المرور غير متوفرة، أو قد لا يكون اتصالك بالإنترنت سريعًا بما يكفي.

كيفية التحقق من حركة المرور في متصفح الويب:

افتح خرائط جوجل في متصفح الويب.

انقر على الخطوط الثلاثة في أعلى الجزء الأيسر من الشاشة لرؤية القائمة.

اضغط فوق خيار (حركة المرور).

سيظهر تراكب حركة المرور؛ وستظهر أي طرق تحتوي على معلومات عن حركة المرور مرمزة بالألوان: الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر؛ للإشارة إلى زيادة مستويات حركة المرور، أما إذا كنت لا ترى أي شيء فإن بيانات حركة المرور غير متوفرة.

كما يمكنك التعرف على الطريقة التي يساعد بها الذكاء الاصطناعي خرائط جوجل في توقع حركة المرور من هنا.

