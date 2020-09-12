سيسكو تعلن برامج تدريب منتهي بالتوظيف بالإدارة والتقنية والهندسة

︎ :

.



تعلن شركة سيسكو العالمية (Cisco) عن فتح التسجيل في عدد من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف التخصصات (الإدارية، الهندسية، التقنية) حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم حتى نهاية فبراير 2021) على النحو التالي:

1- برنامج مدراء المشاريع المساعدين المنتهي بالتوظيف (مقر التدريب: كراكوف – بولندا):

الشروط:

– أن يكون المتقدم حديث التخرج قبل بدء البرنامج (قبل مارس 2021).

– الحصول على درجة البكالوريوس فأعلى بالتخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة، المالية، تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات) أو ما يعادلهم.

– إجادة اللغة الإنجليزية ولغة البلد الذي سيتم التعيين فيه (السعودية – اللغة العربية).

– التفرغ التام والاستعداد للإنتقال إلى (كراكوف – بولندا) لمدة 3 أشهر خلال البرنامج وستقوم الشركة بتقديم المساعدة في إصدار التأشيرات والانتقال لمقر التدريب.

– الاستعداد للعمل بدوام كامل بعد العودة إلى المملكة في خريف سنة 2021م.

موعد بدء البرنامج:

يبدأ البرنامج في (مارس 2021م) أول 3 شهور في كراكوف – بولندا، قبل العودة إلى المملكة

2- برنامج المهندسين الاستشاريين المنتهي بالتوظيف (مقر التدريب: كراكوف – بولندا):

Advertisements

الشروط:

– أن يكون المتقدم حديث التخرج قبل بدء البرنامج (قبل مارس 2021).

– الحصول على درجة البكالوريوس فأعلى بالتخصصات (الهندسة، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، علوم الحاسب، الفيزياء، الرياضيات) أو ما يعادلهم.

– إجادة اللغة الإنجليزية ولغة البلد الذي سيتم التعيين فيه (السعودية – اللغة العربية).

– التفرغ التام والاستعداد للإنتقال إلى (كراكوف – بولندا) لمدة 6 أشهر خلال البرنامج وستقوم الشركة بتقديم المساعدة في إصدار التأشيرات والانتقال لمقر التدريب.

– الاستعداد للعمل بدوام كامل بعد العودة إلى المملكة في خريف سنة 2021م.

موعد بدء البرنامج:

يبدأ البرنامج في (مارس 2021م) أول 6 شهور في كراكوف – بولندا، قبل العودة إلى المملكة.

نبذة عن شركة سيسكو:

سيسكو (Cisco) شركة أمريكية عالمية متعددة الجنسيات تعتبر الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية، إستفادت الشركة من طفرة الانترنت لتصبح أحد أكبر شركات تقنية المعلومات من ناحية المعاملات والقيمة السوقية، قامت الشركة منذ تأسيسها بالاستحواذ على حوالي 100 شركة أخرى في مجال الاتصالات، كما ترعى سيسكو خط تقنية المعلومات بشهادات فنية لمنتجاتها على عدة مستويات.

طريقة التقديم:

– للتقديم على (برنامج مدراء المشاريع المساعدين): إضغط هنا

– للتقديم على (برنامج المهندسين الاستشاريين): إضغط هنا

