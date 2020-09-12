مرور الرياض يضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر المقطع بسناب شات

تمت إحالته إلى الهيئة المرورية

تمكن مرور منطقة الرياض من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي (لبن)، ونشر المقطع عبر سناب شات. وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه على تويتر- أنّه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. Advertisements وكان مرور محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، قام بضبط قائد الشاحنة الذي كان يقود بتهور وسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسارات، مشيرًا إلى أنه سيتمّ إحالة قائد الشاحنة المتهور إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. اقرأ أيضًا: المرور يضبط قائدي مركبتين نشرا مخالفاتهما في الطائف

«المرور السعودي» يعلق على إمكانية تقسيط قيمة المخالفات

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