الحصيني يتوقع خريطة الأمطار على 8 مناطق خلال الساعات القادمة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ورياحًا من متوسطة لشبه قوية بمناطق عدة، خلال اليوم السبت وليلة الأحد.

وقال الحصيني -عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك، وأجزاء من الجوف والشمالية، إضافة إلى دولة اليمن.

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وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقة تبوك والساحل الغربي ومنطقة نجران، وبين المثلث «الشرقية والقصيم والرياض».

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