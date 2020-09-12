الحصيني يتوقع خريطة الأمطار على 8 مناطق خلال الساعات القادمة

هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ورياحًا من متوسطة لشبه قوية بمناطق عدة، خلال اليوم السبت وليلة الأحد.
وقال الحصيني -عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك، وأجزاء من الجوف والشمالية، إضافة إلى دولة اليمن.
وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقة تبوك والساحل الغربي ومنطقة نجران، وبين المثلث «الشرقية والقصيم والرياض».
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