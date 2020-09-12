الأرصاد: سحب رعدية مُمطِرة اليوم على 6 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم السبت، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» فضلًا عن تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.