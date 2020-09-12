فلكية جدة تعلن موعد حدثين في سماء المملكة أحدهما تعامد القمر على الكعبة

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية ستشهد ظاهرتين فلكيتين يوم الإثنين المقبل، وهما تعامد القمر على الكعبة المشرفة، واقتران قمر نهاية الشهر مع كوكب الزهرة.

وذكر رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية بفيسبوك- أن سماء مكة المكرمة تشهد يوم الإثنين المقبل بعد ساعات من شروق الشمس، التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة 2020.

وأضاف أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة ( 09:33:54) صباحاً، وسيكون القمر على ارتفاع (89.58.40) درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7 %) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس (43) درجة، وعلى مسافة (373.958) كيلومترًا.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

من جهة أخرى، يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الإثنين المقبل (14 سبتمبر 2020) بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة.

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وقال رئيس فلكية جدة، إنه ستُرصد أيضًا نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي.

وأوضح أبوزاهرة، أن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.

وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري أصبح أصغر، نظرًا لابتعاده عن الأرض، وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجيًّا حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021.

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