شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية على المدينة المنورة حتى العاشرة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء .

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