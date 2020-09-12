شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن تكسرت جمجمته يروي ما رآه أثناء غيبوبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مواطن شاب قصة تعرضه لحادث سير يوم تخرجه من الجامعة، تسبب في فقدانه جزء من ذاكرته وإجراء عمليتين في المخ.

وأكد الشاب ويدعى " نواف " أنه كان يشعر بعالم آخر وأشخاص آخرين يتحركون حولة، لافتا إلى أنه لم يشعر بحديث أفراد أسرته إليه أو لمسه أثناء غيبوبته.

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وأضاف: " أحلى شعور هو أنني شعرت بأنني فوق الغيوم، وبعدما عدت إلى الواقع ظللت ثلاثة أيام أنظر إلى من حولي وأوزع الأدوار بين الحقيقي والخيال ".

ولفت إلى أنه فقد أشياء في الغيبوبة منها القراءة والكتابة، ثم بدأ يستعيد حياته تدريجيا.