شكرا لمتابعة خبر عن مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية ليوم السبت 24-1 المصاحبة للامطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ .. ٢٠٢٠/٠٩/١٢م وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأهاب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الامطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر مع مراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏من هـــــــنـــــــا.

فيما أكد آل جلبان بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مُتمنياً للجميع السلامة الدائمة.