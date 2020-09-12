«اعتدال» يُحذِّر من تطور الحاضنات الداعمة للفكر المتطرَّف

المركز يواصل الرصد ودحض المزاعم الواهية
حذَّر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، من تطور خطورة الفكر الضال وصعوبة تتبعه.
وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الفكر المتطرِّف لا يُمكن أن ينشط من تلقاءِ نفسه؛ فوجود الحاضنات الداعمة له، تُسهم في تطوّر خطورته وصعوبة تتبعه، ورغم ذلك؛ لدينا في مركز اعتدال الكفاءة التقنية والفكرية والإعلامية والتعاون الدولي؛ لرصده وكشفه ودحض مزاعمه بشمولية واحترافية عالية.
وأطلق «اعتدال» خدمة جديدة باسم «التعاون البحثي» لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.
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