«التحالف» يستهدف مجمع دائرة الهندسة العسكرية للحوثيين شرق صنعاء

استهدف مراكز تجميع الصواريخ الباليستية..

شنَ «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، غارات على مجمع دائرة الهندسة العسكرية للميليشيات الحوثية الانقلابية شرق صنعاء. واستهدفت غارات التحالف، مراكز تصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية وتركيب المُسيرات، وفق «العربية». وتمكَّنت قوات التحالف، أمس الأول الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار «المفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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